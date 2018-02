Bản tin 20H: Táo tợn cướp máy bay chở hơn nửa triệu USD tiền mặt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 2/2 không khí lạnh tăng cường mạnh trở lại. Do ảnh hưởng của không khí lạnh hoạt động mạnh, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, các tỉnh Trung Trung Bộ từ chiều và đêm 2/2 có mưa rải rác. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế trời tiếp tục rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá; nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

CLB FLC Thanh Hóa cho biết đang lên kế hoạch khởi kiện Orion Football Total (OFT), công ty vừa đăng tải lên mạng xã hội bảng báo giá quảng cáo sử dụng hình ảnh của thủ môn đội tuyển U23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng. "Họ đã vi phạm nghiêm trọng hợp đồng lao động giữa FLC Thanh Hóa và Tiến Dũng. Hiện tại, chúng tôi đang hoàn tất những hồ sơ cần thiết và sẽ gửi đến các cơ quan chức năng có liên quan để khởi kiện công ty này", ông Nguyễn Trọng Hoài, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành FLC Thanh Hóa cho biết. Cũng theo ông Nguyễn Trọng Hoài, thủ môn Tiến Dũng cũng chỉ là... "nạn nhân" trong vụ việc khi không nắm rõ luật lao động, cũng như những giao kết trong bản hợp đồng đã ký với CLB Thanh Hóa. (Xem chi tiết)

Sáng 1/2, chiếc xe tải biển số Hải Dương chạy trên tỉnh lộ 335 TP Móng Cái, Quảng Ninh do ông Nguyễn Văn Mạnh (47 tuổi) điều khiển theo hướng Móng Cái - Trà Cổ. Khi đến địa phận phường Hải Hòa, xe tải bất ngờ tông trực diện vào đầu xe buýt biển số Quảng Ninh đang chạy chiều ngược lại, trên xe chở nhiều hành khách. Cú tông khá mạnh khiến ca bin xe tải và xe buýt bẹp dúm hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe. Trên xe buýt nhiều người bị thương, bà Trần Thị Thông (74 tuổi, phường Trà Cổ, TP Móng Cái) tử vong tại chỗ. Lái xe tải Nguyễn Văn Mạnh mắc kẹt trong ca bin được người dân đưa ra ngoài và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Thấy Nguyễn Xuân Chiến (35 tuổi, ngụ Hà Nội) có biểu hiện đáng ngờ, lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất mật phục, bắt quả tang đối tượng này đang lấy trộm hơn 50 triệu đồng và máy tính bảng trong valy của nam hành khách trong toilet. Chiến được cho là thừa nhận trộm thành công 3 lần bằng chiêu tương tự. (Xem chi tiết)

Trong một tuyên bố vào thứ Năm (1/2), Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết, đã đánh bại các hoạt động của một thành viên nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo cơ quan an ninh Nga, kẻ này lên kế hoạch tấn công khủng bố ở thành phố Nizhny Novgorod. Vụ đột kích diễn ra sau khi có tin tình báo, nghi phạm đang chuẩn bị tấn công vào ngày bầu cử Tổng thống Nga sắp tới. (Xem chi tiết)

Hãng thông tấn Yonhap hôm nay, 1/2, dẫn lời một quan chức quốc phòng giấu tên cho biết: liên quân Mỹ - Hàn đã tổ chức cuộc tập trận chung hồi đầu tuần này, trong bối cảnh quan hệ liên Triều đang có dấu hiệu ấm dần. Theo quan chức trên, cuộc tập trận thường kỳ "Warrior Strike" ("Chiến binh đột kích") kéo dài 4 ngày, và kết thúc vào sáng nay. Tuy nhiên, cả Mỹ và Hàn Quốc đều không đưa ra bất cứ thông báo chính thức nào. (Xem chi tiết)

Cụ thể, mức thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất bình quân cả nước là 5,5 triệu đồng/người (tương đương 1 tháng lương), tăng 13% so với Tết năm 2017. Người có mức thưởng cao nhất dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất là 855 triệu đồng, tại doanh nghiệp dân doanh ở TPHCM (giảm 155 triệu đồng so với Tết năm trước). Mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất là 20.000 đồng/người, tại doanh nghiệp dân doanh ở Vĩnh Phúc, giảm 60% so với năm trước.Những người này đã khống chế, buộc toàn bộ 4 người trên máy bay gồm 3 thành viên phi hành đoàn và 1 nhân viên an ninh rời khỏi máy bay trước khi lái nó đi mất cùng với số tiền 610.000 USD. Lực lượng an ninh Colombia sau đó đã tìm thấy chiếc máy bay ở khu vực cách hiện trường khoảng 10km, nhưng số tiền mặt đã không còn. Được biết, đây là số tiền vận chuyển cho một công ty an ninh ở Colombia.Tờ Taiwan News dẫn nguồn các chuyên gia cho biết, thời tiết lạnh giá trong vài ngày qua chỉ là khởi đầu cho một đợt lạnh mới, dự kiến sẽ khiến phần lớn lãnh thổ Đài Loan “đóng băng” vào thứ Bảy, 3/2. Những ngày sau đó, thời tiết khu vực trung tâm Đài Loan sẽ tiếp tục giảm mạnh và có thể có tuyết rơi.

Phan Thiên