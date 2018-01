Bản tin 8H: Tổng thống Trump sẵn sàng điện đàm với ông Kim Jong-un

Công an quận 8 (TP HCM) ngày 6/1 tạm giữ hình sự Ngô Hoàng Phong (48 tuổi) để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra, Phong và bà Trang (46 tuổi) có quan hệ tình cảm dù bà này đã có chồng. Những lúc mặn nồng, hắn lén dùng điện thoại ghi hình. Mới đây xảy ra mâu thuẫn, bà Trang quyết định chia tay. Phong tức tối dọa sẽ tung video "nóng" của hai người lên Internet, yêu cầu bà này phải "mua" lại giá 10 triệu đồng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/1 trả lời câu hỏi từ các phóng viên tại nơi nghỉ ngơi của tổng thống ở Trại David, bang Maryland. Ông tỏ ý sẵn sàng đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhưng cần có điều kiện tiên quyết, Reuters đưa tin. "Chắc chắn, tôi sẽ làm điều đó", ông Trump nói. "Tôi không có vấn đề gì với chuyện này". Hai nhà lãnh đạo Mỹ, Triều Tiên từng nhiều lần công kích lẫn nhau. Ông Trump gọi ông Kim Jong-un là "người tên lửa" vì thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Hồi đầu tuần, ông Trump bác tuyên bố "có nút kích hoạt hạt nhân trên bàn làm việc" từ ông Kim Jong-un, nói nút kích hoạt của Mỹ "lớn hơn, uy lực hơn".

Trung Quốc tuyên bố siết chặt các giới hạn về những nguồn cung năng lượng trọng yếu cho Triều Tiên, đồng thời tăng cường các hạn chế giao thương khác nhằm đáp ứng các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc liên quan tới chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. (Xem chi tiết) đồng thời tăng cường các hạn chế giao thương khác nhằm đáp ứng các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc liên quan tới chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Với các xe công chưa đủ điều kiện thanh lý, nếu đủ điều kiện các cơ quan được phép chuyển sang xe chuyên dùng; hoặc điều chuyển xe ô tô từ nơi thừa sang nơi thiếu so với tiêu chuẩn, định mức, bảo đảm hiệu quả sử dụng tài sản nhà nước theo quy định.Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, sau liên tục được tăng cường, Bắc Bộ có mưa nhiều nơi. Từ chiều tối ngày 8/1 ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to. Từ đêm 8/1 đến ngày 14/1 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại và băng giá; nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 10-12 độ, các tỉnh vùng núi từ 8-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ.Người đẹp dân tộc Ê đê sinh năm 1992, quê Đắk Lắk, là người mẫu tự do ở TP HCM. Cô cao 1,72 m, số đo ba vòng 84-60-93 cm. Trong khi đó, danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 thuộc về Hoàng Thuỳ - Mâu Thuỷ.Nạn nhân mất tích trên biển là Nguyễn Văn Lộc (20 tuổi, ngụ trú xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang). Trước đó, Lộc cùng các bạn thuyền ra khơi đánh cá cách cửa biển Thuận An (huyện Phú Vang) chừng 32 hải lý. Trong lúc làm việc, Lộc không may bị trượt ngã, rơi xuống biển mất tích vào sáng 28/12/2017. (Xem chi tiết)Các loại vũ khí được chế tạo cơ bản phải tạo cho Quân đội Hàn Quốc đạt tới trình động công nghệ thực sự mới. Trong những nghiên cứu đó có dự án xe tăng “trong suốt”, tàu ngầm siêu tốc, “trạm nạp năng lượng bay” cho máy bay không người lái…theo đề xuất của Mỹ, không phù hợp với nhiệm vụ mà cơ quan này được giao trong Hiến chương Liên Hợp Quốc.

