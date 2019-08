Tĩnh lặng cuộc sống dân Hạ Đình sau vụ cháy Công ty Rạng Đông

Một số nhà sát đám cháy đang được niêm phong.

Được biết, sau khi có văn bản khuyến cáo không sử dụng thực phẩm quanh bán kính 1km vụ cháy của UBND phường Hạ Đình, các sạp hàng rau củ, thịt ở khu vực này đều vắng khách.

Bà N (chủ sạp rau số 5 ngõ 85 Hạ Đình trên ảnh) than thở: "Từ sáng đến giờ mới bán được 100 ngàn. Bán ế thế này từ 2 hôm nay rồi". Bà N cho biết thêm, từ khi có văn bản khuyến cáo của UBND phường Hạ Đình, rau củ hầu như không ai mua. Nhiều nhà hàng xóm đóng cửa im ỉm cả ngày.

Các quán cơm, quán ăn vỉa hè xung quanh khu vực cũng trong tình trạng tương tự. Đa số chỉ phục vụ công nhân của Cty CP Rạng Đông.

Nhiều người bán thịt bò, thịt lợn quanh khu vực cho biết, thịt của họ lấy từ chợ đầu mối về bán, không trong bán kính 1km. Tuy nhiên, sức mua nhìn chung giảm hẳn.

Các thực phẩm có sẵn như bánh mỳ, mỳ tôm, cà muối ... được tiêu thụ nhiều hơn.

Chị Yến (số 3 ngõ 85 Hạ Đình) cho biết, ngõ 85 có hàng trăm hộ dân nằm xen giữa 2 nhà máy sản xuất lớn là nhà máy giầy Thượng Đình và nhà máy sản xuất Rạng Đông. Vụ cháy vừa qua khiến các hộ dân lo lắng với nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, Sở đã chỉ đạo Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân phối hợp với cơ quan công an để kịp thời công tác cứu chữa. Khi cơ quan công an kết thúc điều tra nguyên nhân thì yêu cầu thu dọn các phế liệu sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh sau đó phun thuốc.

Đối với mặt hàng tiêu dùng thì các loại khẩu trang đều bán chạy.

Mùi nồng, cay mắt, khó chịu là triệu chứng phổ biến đối với những hộ dân trong phố Hạ Đình. Nhiều gia đình tạm chuyển đi nơi khác để chờ kết quả kiểm tra không khí.

Như đã đưa tin, chiều tối 28/8, ngọn lửa bùng phát dữ dội ở khu vực nhà xưởng của công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông trên phố Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội). Theo ước tính ban đầu, vụ cháy xảy ra tại Cty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông tối 28/8 gây thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng.

Ngày 29/8, UBND phường Hạ Đình phát thông báo đến người dân về những biện pháp đề phòng và bảo vệ sức khỏe do tác động từ hậu quả của vụ cháy mà cụ thể là ô nhiễm môi trường có thể xảy ra từ thuỷ ngân. Một ngày sau, phường ra quyết định thu hồi thông báo với lý do "không đúng thẩm quyền và chưa đủ cơ sở".



Chiều 30/8, UBND quận Thanh Xuân thông tin kết quả test nhanh từ Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trường (Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội), Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế): các chỉ số thuỷ ngân, chì, kim loại nặng, vi khí hậu, bụi... đều trong ngưỡng an toàn.



Tuy nhiên, tối cùng ngày lãnh đạo Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường nói "chưa đưa ra bất kỳ kết quả quan trắc thuỷ ngân nào".