Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Giáo dục nghệ thuật không chỉ là “rau thơm“

Liên quan vụ việc Trường Đại học (ĐH) Đông Đô đào tạo “chui” văn bằng 2 (VB2) với 17 ngành, Bộ GD&ĐT vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng cho dư luận. Từ những quy định Bộ đề ra và thực tế đào tạo tại ĐH Đông Đô, dư luận đặt câu hỏi Bộ GD&ĐT liệu có vô can?

Ngày 21/8, Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Tây Hồ gửi Kế hoạch Kiểm tra tuyển sinh đầu cấp 2019 – 2020 tới hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn. Đáng chú ý, thông báo này được gửi ngay sau khi lãnh đạo quận Tây Hồ khẳng định có "nhầm lẫn" về Kế hoạch tuyển sinh 2019 - 2020 đối với trường Maple Bear Westlake Point.

Trường ĐH Đông Đô từ khi thành lập đến nay không mấy khi sóng yên bể lặng. Lần này, với lệnh truy nã Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường của cơ quan an ninh điều tra hôm qua, 20/8, cho thấy một lần nữa sóng gió lại nổi lên với ngôi trường này.

Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ khẳng định, Trường Mầm Non Maple Bear Westlake Point hoạt động “chui”. Song trường này lại đưa bằng chứng cho thấy chính ông Tài ký phê duyệt kế hoạch tuyển sinh cho trường

Đây sẽ là vấn đề được tập trung thảo luận tại Hội thảo khoa học “Thực trạng mối gắn kết giữa đại học và doanh nghiệp tại Việt Nam” vào ngày 23/8 tới đây, với sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An, đại diện 15 trường đại học khu vực phía Nam và hơn 50 doanh nghiệp trên cả nước.

Trường Cao đẳng An ninh mạng Isapce bị phạt 20 triệu đồng vì tổ chức thi hết học phần cho lớp liên thông đại học tại nhà Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT Long An cũng đang xem xét hình thức kỷ luật với trưởng phòng nói trên.