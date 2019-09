Thư viện trường học có nên dẹp bỏ?

4 ngày sau khi xảy ra sự việc lái xe bỏ quên trẻ mầm non 3 tuổi trên xe đưa đón suốt nhiều giờ đến sáng nay, ngày 16/9 Cơ sở mầm non Đồ Rê Mí ở xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du (Bắc Ninh) đã bị đình chỉ hoạt động.

Liên quan đến gian lân thi cử trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố 11 bị can là lãnh đạo, cán bộ, viên chức ở Hoà Bình. Đáng chú ý, trong những cán này có Khương Ngọc Chất, nguyên Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hòa Bình bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".