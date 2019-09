Bộ Quốc phòng rà soát bằng ngôn ngữ Anh của ĐH Đông Đô, ĐH Thành Đô

Quảng cáo

Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng vừa có văn bản gửi các cơ sở đào tạo sau ĐH về việc rà soát học viên đào tạo trình độ thạc sĩ và nghiên cứu sinh sử dụng bằng cử nhân ĐH ngôn ngữ Anh (văn bằng 2) do trường ĐH Đông Đô và trường ĐH Thành Đô cấp.



Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về việc rà soát những học viên, nghiên cứu sinh đã và đang đào tạo có sử dụng bằng cử nhân ĐH ngôn ngữ Anh (văn bằng 2) do trường ĐH Đông Đô và trường ĐH Thành Đô cấp, Cục Nhà trường đề nghị các cơ sở đào tạo rà soát học viên đang đào tạo trình độ thạc sĩ và nghiên cứu sinh đã và đang đào tạo có sử dụng bằng cử nhân ĐH ngôn ngữ Anh (văn bằng 2) do trường ĐH Thành Đô và trường ĐH Đông Đô cấp, báo cáo danh sách về Cục Nhà trường.



Đồng thời, hiện nay, Bộ GD&ĐT đang thanh tra công tác đào tạo và cấp bằng cử nhân ĐH ngôn ngữ Anh (văn bằng 2) của trường ĐH Đông Đô và Thành Đô. Vì vậy, những nghiên cứu sinh chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở, cấp học viện có sử dụng bằng cử nhân ngôn ngữ Anh (văn bằng 2) của trường ĐH Đông Đô và trường ĐH Thành Đô cấp tạm thời dừng lại chờ kết quả thanh tra.



Trước đó, đầu tháng 8/2019, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội “Giả mạo trong công tác” quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối 4 người là lãnh đạo, cán bộ Đại học Đông Đô.



Trong đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với Dương Văn Hòa (SN 1983) - Hiệu trưởng Đại học Đông Đô và Trần Ngọc Quang (SN 1962) - Phó Trưởng phòng Đào tạo và quản lý sinh viên trường ĐH Đông Đô.



Đồng thời, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Phạm Vân Thùy (SN 1981) và Lê Thị Lương (SN 1996) - đều là cán bộ trường Đại học Đông Đô.



Ngày 20/8/2019, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can Trần Khắc Hùng (SN 1972), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục Trường ĐH Đông Đô về tội “Giả mạo trong công tác”, quy định tại Điều 359, Bộ luật hình sự.



Được biết, hành vi vi phạm pháp luật của các bị can liên quan đến việc tổ chức tuyển sinh đào tạo bằng đại học thứ hai hệ chính quy ngành ngôn ngữ Anh để thu tiền khi chưa được Bộ GĐ&ĐT cho phép.

Nghiêm Huê