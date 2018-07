Bản tin Hình sự 18H: Cô gái bị bạn tình trói, cướp sau khi 'mây mưa'

Sau khi "mây mưa" cùng một cô gái 25 tuổi (ở Củ Chi) trong khách sạn trên đường Tô Hiến Thành (quận 10),. Công an quận 10, TP.HCM tạm giữ Thiện để điều tra về hành vi Cướp tài sản.Công an Hải Phòng đã khởi tố bị can Lương Thanh Thủy (32 tuổi) - cựu cán bộ công an huyện Thủy Nguyên để điều tra hành vi Hiếp dâm trẻ em.. Theo kết quả thăm khám, bé gái bị sưng đỏ, phồng rộp, chảy máu và rách "vùng kín".Sau khi cự cãi với hàng xóm,. Ông này khai khẩu súng của cha ông, cán bộ đã nghỉ hưu để lại. Công an huyện Cai Lậy (Tiền Giang) đang điều tra, xử lý ông này về hành vi Tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép.Trộm xe tải trong một bãi xe ở TP HCM rồi chạy hướng Vũng Tàu ra tới Bình Thuận thì bị CSGT Bình Thuận phát hiện,. CSGT phát loa yêu cầu tài xế dừng lại, đồng thời cảnh báo các xe khác nhưng bất thành nên nhờ CSGT Đồng Nai hỗ trợ chặn bắt.Theo kế hoạch, TAND TP.HCM sẽ đưa vụ án Phạm Công Danh và 45 đồng phạm ra xét xử về tội "Cố ý làm trái..." vào ngày 24/7.Trên đường từ tiệm chăm sóc sắc đẹp tại thị xã Phước Long về sau khi xăm lông mày và môi, cựu đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phướng là. Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra vụ việc.Trung tá Hoàng Anh Tuấn - Đồn trưởng đồn Công an khu công nghiệp Nhân Cơ (xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) thừa nhận là người điều khiển chiếc xe ô tô với tốc độ cao gây vụ tai nạn khiến phụ huynh đưa con đi thi PTTH quốc gia tử vong.Tiến hành dừng xe kiểm tra ô tô nghi vấn, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã phát hiện 3 bánh heroin, 1kg ma túy đá và một số hồng phiến. Bước đầuvà nhờ Hồ Sỹ Long, (SN 1975, trú huyện Yên Thành) chở đi tiêu thụ với giá 5 triệu đồng.

Sơn Ngân