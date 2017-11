Bản tin Hình sự 18H: Thiếu nữ 15 tuổi bị bạn bố xâm hại tình dục

Sau khi nhậu cùng,. Mão cũng thừa nhận đã nhiều lần quan hệ với P. khi cùng làm công nhân tại TP.HCM. Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế) đã khởi tố, bắt tạm giam Mão về hành vi Giao cấu với trẻ em. (Xem chi tiết) Sau khi. Người này sau đó bị các "hiệp sĩ" Bình Dương bắt, giao công an. Công an phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát, Bình Dương) đang tạm giữ nghi phạm để làm rõ hành vi Trộm tài sản. (Xem chi tiết) Thỏa thuận giá cả rồi. Công an quận Bình Tân, TPHCM đang điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý. (Xem chi tiết) Công an quận 12, TP.HCM đã hoàn tất hồ sơ xử lý Vũ Văn Tài (24 tuổi, quê Bắc Ninh, tạm trú Hóc Môn) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan chức năng,Sau tiếng nổ lớn,. Những người có mặt tại hiện trường nhận định anh Trầm ôm khối thuốc nổ vào người rồi châm thuốc nổ để tự sát. Công an Nghệ An đang làm rõ vụ việc.Xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Dư Văn Thành (ở xã Gia Vượng) tại quán karaoke ở thị trấn Me (Ninh Bình),. Công an huyện Gia Viễn (Ninh Bình) đã tạm giữ Thắng để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết) Sau khi quan hệ đồng tính với anh Lâm Văn Linh (37 tuổi, ngụ quận 12),. Công an TP.HCM đề nghị truy tố Phong về tội Giết người và Cướp tài sản. (Xem chi tiết)

