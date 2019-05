Bản tin Hình sự: Thực hư nam sinh lớp 10 làm 4 bạn gái mang thai

anh Nguyễn Trần Hoàng (38 tuổi, trú khu phố 3, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành) bị Nguyễn Tuấn Trung (33 tuổi, ở xã Minh Long, huyện Chơn Thành) đã dùng mã tấu chém tử vong tại chỗ. Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ nghi phạm Trung để điều tra nguyên nhân vụ án. (Xem chi tiết) Xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm,. Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ nghi phạm Trung để điều tra nguyên nhân vụ án.

kết quả xét nghiệm DNA cho thấy, thai nhi trong bụng em H.T.H (13 tuổi; học lớp 8) có huyết thống với Nguyễn Việt Anh (36 tuổi) - thầy giáo dạy Tin tại THCS số 2 Thượng Hà. Tại cơ quan điều tra, thầy Anh thừa nhận đã quan hệ tình dục với H. nhiều lần trong phòng trực bán trú của nhà trường. (Xem chi tiết) Theo Công an huyện Bảo Yên (Lào Cai),. Tại cơ quan điều tra, thầy Anh thừa nhận đã quan hệ tình dục với H. nhiều lần trong phòng trực bán trú của nhà trường.

anh Triệu Quốc Nhí (SN 1994) và anh Trần Trương Hiếu Lĩnh (SN 1995 cùng quê Bạc Liêu) bị một nhóm người lạ mặt xông vào đánh. Do bị thương quá nặng, anh Lĩnh tử vong ngay sau đó. Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang khẩn trương điều tra, truy tìm hung thủ gây án. (Xem chi tiết) Trở về phong trọ sau chầu nhậu,. Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang khẩn trương điều tra, truy tìm hung thủ gây án.

3 người vào nhầm phòng đang có khoảng 10 người hát tại quán karaoke, một người trong nhóm khách đi nhầm phòng đã nổ súng khiến 2 người bị thương. Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã xác định được danh tính nhóm gây án và truy tìm để xử lý. (Xem chi tiết) Xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả do. Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã xác định được danh tính nhóm gây án và truy tìm để xử lý.

Đối tượng này bị cáo buộc lấy 4 chai "bom xăng" ném sang nhà chị Yến tại xã Lộc Tấn khiến 4 người bỏng nặng để "giải quyết" mâu thuẫn giữa vợ mình và hàng xóm. (Xem chi tiết) Công an huyện Lộc Ninh (Bình Phước) đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Ngọc Hiếu (36 tuổi, ngụ huyện Lộc Ninh) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

anh Nguyễn Quốc Thu (31 tuổi, quê Hà Tĩnh) bị bạn dùng dao đâm vào ngực, tử vong sau đó tại bệnh viện. Công an tỉnh Bình Dương đã phát lệnh truy bắt nghi can gây án. (Xem chi tiết) Mâu thuẫn sau cuộc nhậu tại quán cà phê võng trên đường ĐT743( phường An Phú, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương),. Công an tỉnh Bình Dương đã phát lệnh truy bắt nghi can gây án.

bắt tạm giam nguyên Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ huyện Yên Thành cùng 2 cán bộ, đồng thời khám xét phòng làm việc của 3 nghi can. Ba đối tượng bị Phòng CSKT, Cơ quan điều tra Công an Nghệ An bắt giữ về tội ‘‘Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ’’. (Xem chi tiết) Công an tỉnh Nghệ An. Ba đối tượng bị Phòng CSKT, Cơ quan điều tra Công an Nghệ An bắt giữ về tội ‘‘Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ’’.

Công an huyện Lâm Thao (Phú Thọ) đang điều tra làm rõ thông tin một nam sinh đang học tại trường THPT Phong Châu (huyện Lâm Thao) cùng lúc khiến 4 bạn gái mang bầu gây xôn xao dư luận. Trong khi đó, hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phong Châu khẳng định, thông tin trên chỉ là tin đồn.Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an đã. Vụ va chạm khiến ông Ngô Văn Phương (SN 1966, quê Nam Định) bị thương. Sau khi xảy ra vụ việc, vài giờ sau, tài xế Hùng đến Công an quận Hoàng Mai trình diện.Đang tìm kiếm hiện trường sau khi đường dây nóng 113 nhận được cuộc gọi thừa nhận vừa giết người,. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một người đàn ông nữa-được cho là người đã gọi điện thoại tự thú, đang thoi thóp.

