Rợn người cảnh người đàn ông thản nhiên đâm gục người phụ nữ

Trưa ngày 19/8, Công an TX. Dĩ An (Bình Dương) cho biết đơn vị này đang khẩn trương điều tra làm rõ việc chị Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1985) bị một người đàn ông tên Hoan dùng dao đâm vào cổ gây thương tích nặng, đang cấp cứu tại bệnh viện.

Clip: Người phụ nữ bị đâm bên đường

Trước đó, vào sáng ngày 18/8, chị Thoa đang ngồi trên xe máy cùng một người phụ nữ khác dừng bên đường hẻm thuộc KP. Thống Nhất 1, phường Dĩ An, TX. Dĩ An, Bình Dương thì bất ngờ một người đàn ông tên Hoan đi từ phía sau lưng dùng dao đâm 2 nhát vào cổ. Quá trình xảy ra vụ việc được camera an ninh của một nhà dân ghi lại được.

Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng máu chảy rất nhiều. Trao đổi với PV báo Tiền Phong, TS. BS Võ Thị Kim Anh – Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Đa khoa Nam Anh cho hay, sáng 18/8 bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Kim Thoa trong tình trạng nguy kịch, mất nhiều máu.

Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân Thoa bị vết đâm xuyên thấu cổ vai, tụ máu ở hố thượng đòn, thủng và tràn dịch phổi. Phía bệnh viện đã khẩn trương cấp cứu kịp thời để bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Thủ Đức (TP.HCM) để phẫu thuật lấy dịch phổi.

Trong khi đó, PGS.TS.BS Trần Văn Hưởng – Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam Anh cho biết thêm, nếu vết đâm sâu thêm gần 2cm nữa thì đứt động mạch dưới đòn thì nạn nhân không thể qua khỏi. Mặt khác, nếu chậm trễ cấp cứu bệnh nhân cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng vì mất nhiều máu và tràn dịch phổi nhiều.

Hương Chi