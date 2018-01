Bản tin 20H: Phiến quân Syria tuyên bố bắn rơi UAV trinh sát Nga

Ngày 8/1, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) bất ngờ nộp đơn xin từ chức trong cuộc họp kiểm điểm Thường trực UBND quận 1 để thực hiện lời hứa "không dẹp được vỉa hè sẽ cởi áo về vườn". Trong đơn, ông Hải trình bày, từ tháng 3/2016, ông phụ trách lĩnh vực đô thị. Từ tháng 1 đến tháng 10/2017, công tác lập lại trật tự đô thị của quận 1 đã tạo hiệu ứng lớn cho cả nước. Tuy nhiên việc xử lý hành vi lấn chiếm lòng lề đường đã đụng chạm đến lợi ích rất lớn, trong đó có các bãi xe, nhà hàng, khách sạn,… Theo ông Hải, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường đang diễn ra phức tạp ở quận 1. (Xem chi tiết)

Trong đơn, ông Hải trình bày, từ tháng 3/2016, ông phụ trách lĩnh vực đô thị. Từ tháng 1 đến tháng 10/2017, công tác lập lại trật tự đô thị của quận 1 đã tạo hiệu ứng lớn cho cả nước. Tuy nhiên việc xử lý hành vi lấn chiếm lòng lề đường đã đụng chạm đến lợi ích rất lớn, trong đó có các bãi xe, nhà hàng, khách sạn,… Theo ông Hải, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường đang diễn ra phức tạp ở quận 1.

Chiều 8/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh miền Bắc, những nơi không khí lạnh đi qua, nhiệt độ giảm từ 8-10 độ. Mẫu Sơn nhiệt độ giảm đột ngột từ 16 xuống chỉ còn 4 độ, tức là giảm tới 12 độ trong vòng chưa đến 3 giờ đồng hồ. Dự báo, trong đêm nay và ngày mai, không khí lạnh tiếp tục cộng dồn mạnh xuống phía nam, trên cao lại chịu tác động của dòng xiết trong đới gió Tây vì thế, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc tiếp tục giảm thêm nữa. (Xem chi tiết)



Khoảng 13h45 ngày 8/12, tại Công ty giày da Sao Vàng đóng tại phường Yên Thanh, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 5 công nhân nữ bị thương nặng. Riêng chị Lê Thị Ánh Tuyết (SN1982,Đại Yên, Hạ Long) bị đứt rời bàn chân phải và đang trong tình trạng nguy kịch, hiện đang được cấp cứu tích cực tại bệnh viện Thuỵ Điển. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ nồi hơi. (Xem chi tiết)



Năm 2018, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chủ trương không phát hành tiền mới mệnh giá dưới 5000 đồng nhằm tiết kiệm ngân sách. Dù vậy, cơ quan này khẳng định đã lưu hành một lượng tiền lẻ mệnh giá nhỏ từ tháng 4/2017. (Xem chi tiết)

Dù vậy, cơ quan này khẳng định đã lưu hành một lượng tiền lẻ mệnh giá nhỏ từ tháng 4/2017.

Ngày 8/1, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước một số động thái nối lại đối thoại giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ các biện pháp liên quan tới tình hình bán đảo Triều Tiên nhằm thúc đẩy đối thoại, duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực; kêu gọi các bên tiếp tục có những hành động mang tính xây dựng, thiết thực đóng góp cho việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực và trên thế giới." Trước đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết hai bên đã nhất trí bắt đầu đàm phán vào lúc 10 giờ sáng 9/1 (theo giờ địa phương) tại làng đình chiến Panmunjeom ở biên giới hai miền.

Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tuyên bố, Nga và các nước khác đang cố gắng làm suy yếu các cuộc bầu cử ở Mỹ, gần nhất là cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2018. Tuyên bố trên được Giám đốc CIA Mike Pompeo đưa ra trong cuộc phỏng vấn trên chương trình “Face the Nation” của đài CBS hôm Chủ nhật (7/1). (Xem chi tiết) CBS

Đài truyền hình Nhật Bản NHK hôm nay cho biết một trực thăng tấn công của thủy quân lục chiến Mỹ đã hạ cánh khẩn cấp xuống khách sạn trên đảo Okinawa. Tổ lái phát hiện tín hiệu báo lỗi và quyết định đáp xuống để tránh gây tai nạn, không có ai bị thương trong vụ việc, Reuters đưa tin.

Nhóm phiến quân Hồi giáo Jaish Al-Izza, chi nhánh của lực lượng nổi dậy Quân đội Syria Tự do (FSA), ngày 7/1 tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) trinh sát Orlan-10 của Nga ở thị trấn Al-Lataminah thuộc tỉnh Hama, Almasdar News đưa tin. Nhóm này công bố trên mạng xã hội hình ảnh một tay súng cầm chiếc UAV cỡ nhỏ màu xám tại một khu vườn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hình ảnh do phiến quân công bố cho thấy chiếc Orlan-10 không bị bất cứ thiệt hại nào và nhiều khả năng bị rơi do lỗi kỹ thuật.

Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ án.Kết luận này được Giáo sư Cho đưa ra sau khi phân tích độ rung, sự nhiễu âm và biên độ trong việc phát âm một phụ âm của nhà lãnh đạo Triều Tiên trong bài phát biểu mừng năm mới hôm 1/1.

Phan Thiên