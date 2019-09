Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT rà soát lại toàn bộ đào tạo văn bằng 2

Quảng cáo

Về giáo dục và đào tạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo ngăn chặn tình trạng thu gộp, thu cao hơn quy định, lạm thu gây bức xúc trong nhân dân, nhất là vào thời gian đầu năm học.



Rà soát lại toàn bộ tình trạng đào tạo văn bằng 2, không để xảy ra tình trạng như Đại học Đông Đô và một số trường khác.



Tăng cường an ninh, an toàn trường học. Khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là giáo viên tiểu học tại nhiều địa phương.



Có chính sách phát triển giáo dục đào tạo cho vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách. Không để học sinh không được đến trường vì thiếu tiền đóng học phí.



Về vấn đề tiêu cực tại trường Đại học Đông Đô, trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2019, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố đối với 5 bị can. Hiện tại không phải là thanh tra, kiểm tra mà cơ quan chức năng đang tiến hành các biện pháp điều tra để kết luận.



Liên quan đến những sai phạm trong đào tạo văn bằng 2 của trường Đại học Đông Đô, trước đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, những sai sót thậm chí sai phạm của các Vụ, Cục chức năng của Bộ GD&ĐT liên quan đến trường ĐH Đông Đô nếu có phải xử nghiêm.

“Quan điểm của Bộ GD&ĐT là sai phạm đến đâu, xử lý đến đó, không bao che. Các cá nhân có liên quan cũng sẽ phải có trách nhiệm. Nhưng vụ việc đang trong quá trình điều tra của cơ quan công an nên Bộ GD&ĐT chưa thể chỉ rõ được cụ thể” - tư lệnh ngành cho hay.

Nghiêm Huê